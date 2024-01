Mit der Resolution will sich der Kreistag dafür stark machen, dass Leistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber - so wörtlich - "drastisch" gekürzt werden. Außerdem sollten die Betroffenen nach einer gewissen Vorlaufzeit die Unterkünfte des Landkreises verlassen. Die Sozialleistungen in Deutschland seien grundsätzlich zu hoch und müssten europaweit angeglichen und für Migranten zeitlich begrenzt werden, heißt es in dem Papier weiter.