Zudem habe Bürgermeister Markus Böttcher in vielfacher Weise gegen seine amtliche Neutralitätspflicht verstoßen. Böttcher habe zum Beispiel in seiner amtlichen Funktion als Bürgermeister für sich und seine Wählergemeinschaft Pro 8 im Amtsblatt und im Internet Wahlwerbung gemacht. Für Pro 8 war Böttcher auf Listenplatz 1 angetreten und hatte mit Abstand die meisten Stimmen aller Bewerber geholt.

Das Mandat nahm Böttcher jedoch nicht an, weil er dafür als Bürgermeister hätte zurücktreten müssen. Bürgermeister gehören kraft Amtes dem Stadtrat an. Böttchers erfolgreiche Scheinkandiatur ebnete einem Pro-8-Nachrücker den Weg in den Stadtrat.