Verdi Warnstreik am Medizinischen Versorgungszentrum in Schmalkalden wird fortgesetzt

Mehr als die Hälfte der Belegschaft des Medizinischen Versorgungszentrums in Schmalkalden hat am Mittwoch gestreikt. Die Geschäftsführung will aber keine Gespräche über Lohnerhöhungen führen. Am Donnerstag wird der Warnstreik fortgesetzt. Auch in Hildburghausen legten Pflegerinnen und Pfleger die Arbeit nieder.