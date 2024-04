Eine Störung im elektrischen Stellwerk Grimmenthal im Kreis Schmalkalden-Meiningen hat am Montagmorgen den Zugverkehr lahm gelegt. Die Strecken zwischen Meinigen und Zella-Mehlis sowie zwischen Meiningen und Mellrichstadt in Bayern seien betroffen, sagte ein Sprecher der Erfurter Bahn und Südthüringen-Bahn.

Weil die Schule wieder begonnen hat, könne auch kein kurzfristiger Bus-Notverkehr eingerichtet werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn arbeiten die Mitarbeiter in den Leitstellen an einem Ersatz. Die Störung könne sich aber bis in die Vormittagsstunden ziehen.