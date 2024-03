Aufgrund von Bauarbeiten an der Eisenbahnbahnstrecke durch die Deutsche Bahn kommt es bis Oktober zu Zugausfällen mit Schienenersatzverkehr auf der RB 41 zwischen Eisenach und Meiningen. Die Sperrung beginnt am Montag.

Baustelle 1: Der Bahndamm in Eisenach

Die DB erneuert die Stützwand am Bahndamm in Eisenach. Die Arbeiten erfolgen zwischen der Werneburgstraße und dem Parkplatz Karl-Marx-Straße 34 in Eisenach. Bildrechte: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Dabei wird eine neue Bohrpfahlwand aus ca. 200 Bohrpfählen errichtet. Anschließend wird der Untergrund stabilisiert. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem verschiedene Bagger und ein Großbohrgerät.

Baustelle 2: Der Bahndamm in Oberrohn

Weiter geht es im Abschnitt zwischen Oberrohn und Bad Salzungen. In dem Erdfallgebiet muss der Bahndamm wieder neu aufgebaut werden. Das dauert bis Ende April.

In dieser Zeit fahren zwischen Eisenach und Bad Salzungen nur Busse – entweder direkt innerhalb von 35 Minuten, oder mit Zwischenhalten – das dauert doppelt so lang. Bildrechte: MDR/mamoni

Baustelle 3: In und um Förtha

Die dritte Baustelle dauert am längsten: da setzt die Bahn zwischen Eisenach und Förtha Gleise und Weichen instand und arbeitet am elektronischen Stellwerk in Förtha. Das heißt: bis Oktober werden die Züge zwischen Eisenach und Marksuhl durch Busse ersetzt.

Verschiedene Ersatzverkehre eingerichtet

In der Zeit vom 28. April bis 21. Oktober wird der Schienenersatzverkehr auf den Abschnitt Eisenach – Marksuhl beschränkt (ausgenommen ein Zug am Abend). Die Züge der RB 41 verkehren von Meiningen – Bad Salzungen her bis nach Marksuhl. Zwischen Marksuhl und Eisenach (und umgekehrt) verkehren Busse als Ersatz für den Zug. Bildrechte: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Zusätzlich wird die Süd Thüringen Bahn auch in dieser Zeit wieder alle zwei Stunden durchgehende Busse von Bad Salzungen aus einsetzen, damit Fahrgäste rechtzeitig in Eisenach ihren Anschluss im Fernverkehr erreichen.