Vernetzung in militante Strukturen

Gemeinsame Recherchen von MDR THÜRINGEN und "SPIEGEL" zeigen nun: Daniel W. war bereits vor Jahrzehnten aktives Mitglied der militanten Sonneberger Neonaziszene. Demnach soll der Rechtsextremist und ehemalige Wehrdienstleistende bei der Bundeswehr, Anfang der 2000er-Jahre in der so genannten "Kameradschaft Sonneberg" gewesen sein.

Laut Szenekennern wie Martina Renner, Linken-Bundestagsabgeordnete, handelte es sich bei der Kameradschaft um die Sonneberger Sektion des Kameradschaft "Thüringer Heimatschutz", jener militanten Dachstruktur, aus der auch der rechtsterroristische "Nationalsozialistische Untergrund" hervorgegangen war."

Daniel W. hat eine eindeutige Neonazi-Biografie, die aus dem NSU-Umfeld zur AfD führt", so Rechtsextremismus-Expertin Martina Renner. Aus dem Protokoll einer Befragung von Daniel W. durch den Militärischen Abschirmdienst (MAD) aus jener Zeit geht hervor, dass W. regelmäßig an Stammtischen der Kameradschaft und NPD-Aufmärschen teilnahm und mit dem NSU-Vertrauten Tino Brandt vertraut war.

Ebenfalls anwesend bei diesen Kameradschaftsabenden soll Ricky N. gewesen sein, ein einschlägig bekannter, gewaltaffiner Thüringer Neonazi, der seit Jahrzehnten in rechtsextremen Bands und Bruderschaften, wie dem rechtsextremen "Treuebund" und der Neonazi-Band "Unbeliebte Jungs" aktiv ist. Ricky N. stand wegen des brutalen Angriffs auf die Ballstädter Kirmesgesellschaft vor Gericht, musste aber aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden.

AfD-Helfer und Höcke-Fan

Politisch hat W. offenbar schon seit längerem in der AfD eine neue Heimat gefunden. Auf Fotos in den sozialen Medien posiert er gemeinsam mit Sonneberger AfD-Mitgliedern, mit dem gewählten Landrat Robert Sesselmann im Wahlkampf und Arm in Arm mit Björn Höcke.

Kurz vor der Landratswahl suchte er auf Facebook nach "Wahlbeobachtern". Er verbreitet flüchtlingsfeindliche und rassistische Propaganda auf Facebook, soll maßgeblich beteiligt an den rechtspopulistischen so genannten Sonneberger "Friedensdemos" gewesen sein. Auf Anfrage des MDR und des SPIEGEL reagierte Daniel W. nicht.

AfD Thüringen distanziert sich

Derweil geht die Thüringer AfD auf Distanz zu Daniel W. Auf aktuelle Anfrage teilte Parteisprecher Torben Braga mit: Personen mit einem Geschichts- und Gesellschaftsbild wie bei W. werden "als Mitglied der Partei weder aufgenommen noch geduldet". "Der Landesvorstand distanziert sich stellvertretend für den gesamten Landesverband aufs deutlichste von dieser Person, die im Übrigen weder Mitglied der AfD ist noch jemals war", sagte Braga.

Gleichwohl sei es richtig, teilte Braga zudem mit, dass "diese Person nach Berichten unserer Mitglieder vor Ort mehrfach den Versuch unternommen" habe "als Wahlhelfer – etwa auf Bildern – wahrgenommen zu werden oder sich in der Nähe von AfD-Funktionären oder dem Kandidaten Sesselmann fotografieren" zu lassen. Was ihm augenscheinlich gelang. Auf seinem Facebook-Account finden sich zahlreiche Fotos, die ihn in mit Werbematerial der AfD und in AfD-Montur zeigen. Ein Foto mit Björn Höcke ist mittlerweile gelöscht worden.

Torben Braga: "Maximal möglicher öffentlicher Schaden"

AfD-Sprecher Braga sagte außerdem: "Weder den AfD-Wahlkämpfern in Sonneberg noch dem AfD-Landesverband ist die geschilderte Biografie dieser Person bekannt gewesen." Gleichzeitig mutmaßte der AfD-Funktionär mit Blick auf eben jene Biografie: "Die Verortung im Umfeld etwa des ‚Thüringer Heimatschutzes` oder von Kameradschaften bestätigt angesichts der aus diesen Kreisen bekannten hohen V-Mann-Dichte aus unserer Sicht den Verdacht, dass er sich gezielt das Vertrauen von AfD-Mitgliedern vor Ort erschlichen hat, um dann als agent provocateur den maximal möglichen öffentlichen Schaden für die AfD zu verursachen." Dies sei Daniel W. "bedauerlicherweise offensichtlich" gelungen. Belege dafür lieferte Braga nicht.

Rechtsextremer Landesverband mit militantem Personal

Dabei ist Daniel W. nicht der Einzige mit Neonazi-Vergangenheit, der sich heute für die Thüringer AfD stark macht. Beispiel: Martin S., Fotograf in der Erfurter Landtagsfraktion und zuvor jahrelang aktiv in der Thüringer Neonazi-Szene. Heute ist Martin S. häufig - ausstaffiert mit Kamera und Laptop - bei öffentlichen AfD-Veranstaltungen zu sehen.

Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN stand Martin S. von Anfang der 2010er-Jahre bis ins Jahr 2018 mit zahlreichen Personen in Kontakt, die rechtsextremen Organisationen angehörten. Darunter: Mitglieder der Neonazi-Organisation "Blood & Honour", der NPD-Jugendorganisation JN, der so genannten "Freien Kameradschaften" sowie Akteure des neurechten Milieus.

Die Aufkleber auf dem Auto und die Verherrlichung der nationalsozialistischen Wehrmacht sind unmissverständlich. In so einer kleinen Stadt ist das unübersehbar. Martina Renner

Auch der Nordthüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl beschäftigt mit Benedikt Kaiser einen langjährigen Neonazi. Kaiser hatte in der Vergangenheit an Neonazi-Aufmärschen in Chemnitz und Zwickau sowie an Demonstrationen der NPD teilgenommen. Fotos zeigen ihn im Umfeld der Kameradschaft "Nationale Sozialisten Chemnitz" sowie der Hooligangruppe "NS-Boys".