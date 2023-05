Vor seiner Verlagsarbeit war Pohl-Mitarbeiter Benedikt Kaiser dem Medienbericht zufolge viele Jahre in rechtsextremen Kreisen aktiv. Genannt wird die Teilnahme an Neonazi-Aufmärschen in Chemnitz und Zwickau sowie bei Demonstrationen der NPD. Fotos zeigen ihn dem Bericht zufolge im Umfeld der "Nationalen Sozialisten Chemnitz" und der Hooligangruppe "NS-Boys".