In Judenbach bei Sonneberg ist am Mittwochnachmittag ein Hubschrauber abgestürzt. Wie Forstamtsleiter Roland Kaiser MDR THÜRINGEN sagte, hat der Hubschrauber kurz nach dem Start Seitenwind abbekommen. Dabei war der Hubschrauber in Schieflage geraten und mit dem Rotor in die Wiese eingeschlagen.