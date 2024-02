Einige Ausgaben des Landkreises Sonneberg kontrolliert bald das Landesverwaltungsamt. Wie Landrat Robert Sesselmann (AfD) zur Kreistagssitzung am Mittwoch sagte, wird der Kreis nach dem 31. März nicht mehr nur in der freiwilligen, sondern in der verpflichtenden Haushaltskonsolidierung sein. Das bedeutet, dass alle Ausgaben für sogenannte freiwillige Leistungen von Landesverwaltungsamt noch kritischer überprüft werden. Das betrifft unter anderem Kulturausgaben wie für die Bibliotheken oder Museen.

Bildrechte: IMAGO/Jacob Schröter