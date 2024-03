Der Landkreis Sonneberg ist durch die Regiomed-Insolvenz in finanzielle Schieflage gerutscht. Insgesamt hat der Kreis 15 Millionen in den Regiomed-Konzern gepumpt - in der Hoffnung, zehn Millionen seien nur geliehen, um die drohende Insolvenz abzuwenden. Nun fehlt die Millionensumme im Haushalt. Nach dem 31. März rutscht Sonneberg daher in die Haushaltskonsolidierung.