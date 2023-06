Geringe Wahlbeteiligung Stichwahl nötig: AfD-Kandidat scheitert knapp bei Landratswahl im Kreis Sonneberg

Im Rennen um das Landratsamt in Sonneberg ist der AfD-Kandidat Robert Sesselmann knapp gescheitert. Zwar erreichte er die meisten Stimmen, er verfehlte jedoch die notwendigen 50 Prozent. Es geht in die Stichwahl. Sesselmann wäre der erste AfD-Landrat in der Bundesrepublik. Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigt sich ob der Wahlbeteiligung enttäuscht. CDU-Landeschef Mario Voigt will massiv um Wähler werben.