Thüringer Wald auf Wintersportler vorbereitet

Laut Regionalverbund Thüringer Wald sind mittlerweile rund 300 Kilometer Langlaufloipen gespurt und 50 Winterwanderwege vorbereitet. Zudem sind 14 Rodelhänge präpariert. Für den alpinen Skisport sind neben dem Skilift am Seimberg im Ortsteil Brotterode im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auch der Fallbachlift und der Snowpark Oberhof, die Winterwelt Schmiedefeld und die Skiarena Heubach im Kreis Hildburghausen geöffnet.

Oberhof: Naturrodelbahn öffnet

Erstmals in diesem Jahr öffnet an diesem Wochenende in Oberhof (Kreis Schmalkalden-Meiningen) die Naturrodelbahn. Wie die Betreiber mitteilten, liegt endlich genug Schnee. Damit konnte die zwei Kilometer lange Rodelstrecke mit Spitzkurven und bis zu zwölf Prozent Gefälle präpariert werden. Die Rodler kommen mit einem Busshuttle wieder vom Tal an den Startort am Rondell bei Oberhof. Die Rodelbahn ist Samstag und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Brotterode-Trusetal: Skilift am Seimberg öffnet

Nach dem Schneefall in den vergangenen Tagen hat auch der Skilift am Seimberg im Ortsteil Brotterode (Kreis Schmalkalden-Meiningen) am Wochenende geöffnte. Nach Angaben der Stadt reicht der Naturschnee aus. Am Sonntag ist der Lift von 10 bis 16 Uhr geöffnet.