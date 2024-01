Die Tierparkleiterin hofft, dass es bald schneit - um eventuell Spuren im Schnee zu verfolgen. Der Sonneberger Tierpark war in der Vergangenheit mehrfach wegen ausgebüxter Kängurus in den Schlagzeilen. So war ein Bennet-Känguru-Männchen ausgerissen und tauchte später in einem Pool in einem Garten wieder auf. Das Känguru mit Namen Speedy wurde betäubt und zurück in sein Gehege gebracht.