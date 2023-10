Die Zahl der Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl ist wieder über die kritische Marke von 1.400 gestiegen. Nach Informationen, die MDR THÜRINGEN vorliegen, waren am Donnerstag 1.429 Bewohner gemeldet, 88 mehr als am Mittwoch. Erst seit Montag werden in der Einrichtung wieder Menschen aufgenommen. Wegen Überfüllung war die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Suhl vorübergehend aufgehoben worden.