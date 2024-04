Freiwillige kämpfen seit mittlerweile zwei Jahren darum, die Turnhalle für regelmäßige Sport- und Spielangebote nutzen zu können. In der Erstaufnahme lägen laut Aussagen vom Jahresanfang Berge von Spielsachen, die die Kinder, weil es keinen Raum gibt, nicht nutzen können. Ehrenamtliche hatten zum Jahresanfang aus der Not heraus Bastelstunden in zwei kleinen leergeräumten Zweibett-Zimmern angeboten.