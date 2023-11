" Wer Wind sät" wird in den Kammerspielen des Staatstheaters Meiningen in deutscher Erstaufführung gezeigt. Das Werk des US-Amerikaners Paul Grellong beschäftigt sich mit spannenden Fragen: Wie weit darf Meinungsfreiheit gehen? Wie tolerant muss die Gesellschaft gegenüber Intoleranten sein?

Nein – findet in dem Stück zumindest eine Gruppe Studierender. Wer Hassrede eine Plattform bietet und zulässt, dass rassistisches Gedankengut öffentlich reproduziert wird, mache sich mitschuldig. Die Universitätsleitung, die vor allem auch um das öffentliche Ansehen der Hochschule besorgt ist, schließt sich dem letztlich an. Wo beginnt "Cancel Culture", wo gelebtes Recht auf Nicht-Diskriminierung?

Der Autor Paul Grellong, der dieses im Jahr 2019 am Warehouse Theatre im amerikanischen Greenville uraufgeführten Stück geschrieben hat, ist von Hause aus Drehbuchautor. In "Wer Wind sät" spiegele sich das in einer realistischen Schreibweise und brillanten Dialogen wider, so der Meininger Schauspielchef Frank Behnke, der die Inszenierung als Regisseur verantwortet.