Vor dem Schulstart Etwa 3.200 Kinder aus der Ukraine lernen bereits in Thüringen

Der Lehrermangel in Thüringen verschärft sich laut Bildungsminister Helmut Holter (Linke) durch die Aufnahme von Kindern von Geflüchteten, aktuell vor allem aus der Ukraine. Nach Schätzungen des Ministeriums könnte es im Freistaat bis zum Jahresende 10.000 schulpflichtige Mädchen und Jungen aus der Ukraine geben. Etwa 3.200 ukrainische Mädchen und Jungen seien bereits an Thüringer Schulen aufgenommen worden, sagte Holter am Donnerstag.