Auf der spanischen Urlaubsinsel Fuerteventura sind zwei Menschen tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden worden - dabei handelt es sich offenbar um ein Ehepaar aus Eisenach in Thüringen.

Zwei Thüringer sind am Donnerstag tot in einem Hotel auf Fuerteventura gefunden worden. (Symbolbild) Bildrechte: imago/localpic

Wie spanische und deutsche Medien berichten, wurde das Paar am Donnerstag leblos in einem Hotel im Ort Pájara aufgefunden. Den Berichten zufolge gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Der Mann soll die Frau umgebracht und sich anschließend selbst das Leben genommen haben.

Bei den beiden Toten handelt es sich nach noch unbestätigten Informationen um eine 42 Jahre alte Frau und einen 46 Jahre alten Mann. Die Frau soll in der Stadtverwaltung in Eisenach gearbeitet haben. Der Mann arbeitete nach Informationen von MDR THÜRINGEN bei den Stadtwerken Erfurt. Das Paar hinterlässt drei Kinder. In Thüringen ist die Staatsanwaltschaft Meiningen zuständig für den Fall.