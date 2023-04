Sieben Brände haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag in Eisenach verursacht. Laut Polizei setzten die Täter in der Zeit von 1:45 bis 3:15 Uhr im Stadtgebiet mehrere Mülltonnen und -container in Brand. Auch ein Holzunterstand brannte demnach vollständig ab, eine darunter befindliche Müllpresse wurde zerstört.

Gebrannt hat es demnach in der Georgenstraße, am Bleichrasen, in der Stedtfelder Straße, Am Michelsbach, Am Amrichen Rasen, in der Werneburgstraße und in der August-Bebel-Straße. Mit einem Hubschrauber verschaffte sich die Polizei einen Überblick über die Tatorte.