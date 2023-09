Für rund 700.000 Euro Umbaukosten ist die Eisenacher Werner-Aßmann-Halle nun bereit für die erste Handballbundesliga. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sagte am Donnerstag, die Stadt habe rund 300.000 Euro in Arbeiten investiert, die ohnehin hätten gemacht werden müssen. Mehr als die Hälfte des Betrags fließt in den Brandschutz. Außerdem wurden Glaserfaser- und Elektroinstallationen ausgebaut und das Parkett abgeschliffen.

Die Spielhalle wurde auf den neuesten Stand gebracht, inklusive Brandschutz. Bildrechte: MDR/Ruth Breer