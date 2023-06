Der Fortbestand der Praxis sei wichtig für die Region, sagt der Mediziner. Viele ältere Patienten seien auf Versorgung vor Ort angewiesen. Oftmals sogar auf Hausbesuche. Auch die örtlichen Apotheken würden ohne die Praxis sicher schließen. Er habe deshalb alle möglichen Institutionen, wie zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung, angesprochen, um eine Lösung zu finden. "Wir sind auch an die Krankenhäuser in Riesa, Meißen und Großenhain herangetreten, ob sich dort vielleicht junge Kollegen für die Nachfolge interessieren", berichtet Zimmermann über seine Bemühungen.

Der Nünchritzer Allgemeinmediziner ist kein Einzelfall. In Sachsen sind laut Kassenärztlicher Vereinigung fast 450 Hausarzt-Stellen nicht besetzt, größtenteils auf dem Land. Zwar versuche man, den Landarzt-Beruf durch Förderung attraktiver zu machen. Doch seien Jung-Mediziner in ihrer Ortswahl frei und suchten vor allem einen geregelten Arbeitsalltag.

" Es ist so, dass 50 bis 60 Stunden die Woche heutzutage schwer zu vermitteln sind. Daher ist es sinnvoll, auf Modelle, wie beispielsweise eine Gemeinschaftspraxis, zu setzen, wo sich mehrere Ärzte in die Arbeit reinteilen können", sagt Sylvia Krug von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Allerdings reiche das nicht jedem. Viele junge Mediziner suchten daher gleich eine Anstellung, sagt Krug.

Hausarzt in Nünchritz

In der Praxis von Matthias Zimmermann arbeiten neben ihm außerdem drei Schwestern in Vollzeit. Auch ihretwegen macht er noch weiter. Doch wie lange noch? "Ich wäre auch bereit, wenn ich einen Kollegen finde, ihn einzuarbeiten. Aber wenn es so bleibt, wie im Moment, ohne Nachfolger, würde ich im Bereich meines 69. Geburtstags meine Praxis schließen."