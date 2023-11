Die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) und Thüringenforst wollen 4.500 Bäume im Thüringer Wald und im Harz pflanzen. Der erste Baum ist am Dienstag symbolisch in Luisenthal in der Nähe der Ohra-Talsperre (Landkreis Gotha) in die Erde gesetzt worden. Weitere Bäume sollen im Harz und im Thüringer Wald folgen. Die Pflanzaktion ist der Abschluss der Thüringer Tourismus-Kampagne "Draußzeit".