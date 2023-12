Landkreis Gotha Zollfahnder beschlagnahmen fünf Kilo Drogen

Nach Durchsuchungen im Landkreis Gotha und zwei Festnahmen in der vergangenen Woche hat das Zollfahndungsamt weitere Details bekanntgegeben. Ermittler hatten am 21. November drei Wohnungen und ein Auto durchsucht. Eine 59-jährige Frau und ein 42 Jahre alter Mann wurden festgenommen, ein Haftrichter erließ noch am gleichen Tag Haftbefehl.