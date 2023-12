Bei dem Gemälde handelt es sich um die Darstellung einer alten Frau mit blauen Augen und einer Haube. Es wurde um 1750 von dem Erfurter Künstler Jacob Samuel Beck (1715–1778) geschaffen, zusammen mit dem Brustbildnis eines alten Mannes, das in der Friedenstein-Sammlung verblieben war. Als Direktor der Abteilung Wissenschaft und Sammlungen freute sich Timo Trümper über die baldige Zusammenführung der beiden Bildnisse, die nur durch hartnäckige Nachforschung gelungen sei:



"Möglicherweise blickt zukünftig der alte Mann nicht mehr so trübsinnig aus seinem Bild heraus, sondern erfreut sich über die Rückkehr seiner so lange vermissten und nun wieder korrekt bezeichneten Gattin", so Trümper.

Bildrechte: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, Foto: Gunther Rothe