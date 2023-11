Die Stasi war eine Krake, alles wurde abgehört. Wieso war dann diese Fahndung so erfolglos?

Es gibt eine ganze Reihe konkreter Ermittlungspannen, ich nenne mal drei Beispiele.

Erstes Beispiel: Man wusste, dass das Tatfahrzeug ein sogenannter P70 war, ein Vorläufer vom Trabant. Man kannte die Farbe des Fahrzeugs, man kannte die Anfangsbuchstaben des Kennzeichens, die verwiesen in den Bezirk Suhl. Aus Schmalkalden, was im Bezirk Suhl lag, stammte der Täter. Man hat damals alle Fahrzeuge, die in Frage kommen, überprüft, ist aber dem Täter nicht auf die Spur gekommen. Man wollte von jedem Fahrzeug wissen, wo es in dieser Tatnacht war. Daraufhin hat die Polizei von Erfurt die Arbeit der Suhler Polizei überprüft und festgestellt: 34 Fahrzeuge wurden überhaupt nicht überprüft, darunter war das des Täters. Die Staatssicherheit hat das Ganze wiederholt und ist auch nicht draufgekommen, dass der Täter mit diesem Fahrzeug unterwegs war.

Zweites Beispiel: Der Täter hat Tatwerkzeug zurückgelassen: am Tatort. Er war Schmied, er hat sich das selbst zusammengeschweißt. Man hat diesen Stahl untersucht und festgestellt: Das ist eine ganz spezielle Legierung, die in der DDR nur in zwei speziellen Betrieben überhaupt eingesetzt worden ist, darunter ein Betrieb in Schmalkalden. Nun wird das Netz immer dichter.

Bildrechte: MDR/Stiftung Schloss Friedenstein

Das Fahrzeug verweist nach Schmalkalden, der Stahl verweist nach Schmalkalden und jetzt kommt die dritte Spur, und das ist wirklich das grandiose Versagen: Bereits 1981 ist ein Krimineller zu einem Verhör bei der Staatssicherheit einbestellt. Er möchte sich reinwaschen, er möchte einen Kumpan anzinken, und er führt aus, dass Rudi B., das ist nach heutiger Annahme der Täter, der Kunsträuber, in Besitz eines alten Rubens-Gemäldes sei und versuche, es auf der Leipziger Messe an einen westdeutschen Geschäftsmann zu verkaufen. Und die Staatssicherheit hat diese Spur nicht aufgenommen.



Das Pikante dabei: Rudi B. hat niemals ein Gemälde von Rubens besessen, aber das fragliche Gemälde, um das es ging und von damaligen Zeugen eindeutig beschrieben wurde, war das Gemälde eines Rembrandt-Schülers. Und genau das wurde in Gotha gestohlen.



Allein diese drei Ansätze hätten zwangsläufig schon 1981 zum wahren Täter führen müssen. Warum sie es am Ende nicht ausermittelt haben, das verliert sich leider im Dunkel der Geschichte, aber es ist eine klassische Ermittlungspanne.

Das entzaubert ein bisschen den Mythos der allwissenden Stasi, oder?

Es gibt eine zweite Dimension in diesem Fall. Es ist ja nicht so, dass die faul waren – also eigentlich wünscht man sich rückblickend nicht, dass die Stasi besonders fleißig gewesen wäre – aber hunderte andere Personen wurden über Jahre hinweg verfolgt, bespitzelt. Es wurde zu jedem Mitarbeiter des Museums eine Akte angelegt und zu allen Mitgliedern seiner Familie. Insbesondere die Söhne gerieten in den Fokus und alle möglichen Handwerker, alle möglichen Autowerkstätten wurden überprüft, ob dort das Tatfahrzeug manipuliert wurde. Am Ende waren es Touristen, Monteure aus der Bundesrepublik, die zu diesem Zeitpunkt in Thüringen unterwegs waren.

Und dann geriet noch eine ganz spezielle Volksgruppe im Visier: Wir sprechen heute von Sinti und Roma. In den damaligen Akten heißt es dann immer: Zigeuner, das Wort taucht auch hunderte Male in den Akten auf. Man ist dann der Meinung, die Kunsträuber müssen aus diesem Milieu stammen und inszeniert über Jahre hinweg eine groß angelegte Spitzelaktion in diesem Milieu, um dort Täter zu finden.