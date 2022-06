In Gotha haben am Donnerstag rund 200 Menschen vor der Oettinger-Brauerei gegen die angekündigte Schließung des Werks demonstriert. Ihre Solidarität bekundeten vor Ort auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen anderer Oettinger-Standorte sowie Gewerkschafter und Politiker.

Der Gothaer Betriebsratsvorsitzende, Volker Ackermann, forderte die Oettinger-Geschäftsführung auf, die Schließungspläne zurück zu nehmen und alle zugrundeliegende Unternehmenszahlen herauszugeben. Ackermann kündigte auf dieser Basis ein Gegengutachten an. Er sagte, das Konzept von Oettinger sei nicht schlüssig und schade allen Standorten. Außerdem sei die Belegschaft nicht bereit, Managementfehler auszubaden.

Volker Ackermann (rechts) ist Betriebsratsvorsitzender von Oettinger in Gotha. Bildrechte: MDR/Karten Heuke

Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten stimmte die 220 Mitarbeiter starke Belegschaft und ihre Unterstützer auf einen langwierigen Kampf um den Standort Gotha ein. Er rechne mit mehreren Monaten. Das klare Ziel sei, den Brauereistandort zu erhalten. Er richtete sich direkt an die Eigentümerfamilie: "Frau Kollmar, nehmen sie die Schließung zurück!" Zudem kündigte er weitere Aktionen an, um den Druck zu erhöhen, möglicherweise auch am Standort Oettingen.