Biermarkt Sicheres Ende für Gotha: Oettinger schließt Brauerei und fast 200 Jobs sind weg

Ein niedriger Marktanteil im Osten und schlechte Auslastung der Produktion: Zwei Gründe, warum Oettinger zum Ende des Jahres die Schotten der Brauerei in Gotha definitiv dicht macht. Das teilte die Zentrale am Donnerstag mit. Fast die gesamte Belegschaft steht somit in Thüringen vor dem Aus. Lediglich Azubis sollen an anderen Standorten weiterlernen können und gut 20 Mitarbeitende aus Vertrieb und Export in Gotha bleiben.