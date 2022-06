Nach Berichten über die geplante Schließung des Oettinger Brauereistandortes in Gotha lenkt die Zentrale in Bayern offenbar ein. Entgegen den Aussagen vom Donnerstag zeigte sich die Geschäftsleitung in einem unternehmensinternen Schreiben am Freitag gesprächsbereit. Darin hieß es, man arbeite daran, alternative Lösungen zu finden. Ernsthafte und seriöse Kaufangebote würden ebenso seriös geprüft, steht in dem Schreiben.

Am Donnerstag hatte die Oettinger-Geschäftsleitung den Verkauf der Brauerei in Gotha noch abgelehnt. Bildrechte: Oettinger Brauerei GmbH

Noch am Donnerstag hatte das Unternehmen gegenüber dem MDR erklärt, dass ein Verkauf oder auch nur ein Teilverkauf der Gothaer Brauerei nicht in Betracht komme. Außerdem kündigte die Oettinger Zentrale an, dass für die Auszubildenden nicht nur Plätze in anderen Oettinger Standorten gesucht würden, sondern alternativ dazu auch nach anderen Möglichkeiten in der Region geschaut werde.

Politik sichert Unterstützung zu

Vertreter der Regionalpolitik sowie der lokale Oettinger-Betriebsrat wollen für einen Erhalt des Brauereistandorts in Gotha kämpfen. Betriebsrat Volker Ackermann sagte, es solle eine Firma beauftragt werden, um die Geschäftszahlen für den Standort Gotha zu prüfen. Bislang fehle verlässliches Zahlenmaterial, welches die Schließung rechtfertige.

Auch die Politik hat Unterstützung zugesichert. Landrat Onno Eckert und Oberbürgermeister Knut Kreuch sagten, der Schock über das verkündete Aus sitze tief. Zugleich liefen erste Gespräche mit Unternehmen und Landespolitik zu einer möglichen Übernahme. Die Politiker forderten die Oettinger Mitarbeiter auf, sich nicht voreilig umzuorientieren.

Brauereigruppe kündigt Schließung an

Die Bayrische Oettinger Brauereigruppe hatte am Mittwoch angekündigt, den Standort Gotha zum Jahresende zu schließen. Von den mehr als 200 Mitarbeitern sollen nur 24 am Standort bleiben. Laut Unternehmen hat sich der Bierabsatz in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt.