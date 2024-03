Die Oscar-Jury hatte in der Nacht zu Montag anders entschieden: Für Sandra Hüller gab es keinen Preis. Die Thüringerin musste sich in der Kategorie "Beste Schauspielerin" Emma Stone geschlagen geben. Trotzdem: Als "Bester internationaler Film" erhielt "The Zone of Interest" einen Oscar, in dem Hüller mitspielt.