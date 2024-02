Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A4 bei Gotha in Fahrtrichtung Dresden ist am frühen Donnerstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Die 32-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden schwer und drei weitere leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.