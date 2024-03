Nach den Anschlägen auf Wohnhäuser von Lokalpolitikern in Waltershausen prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Fällen in Suhl. Wie am Dienstag bekannt wurde, gilt ein 42-jähriger Mann als tatverdächtig: Er soll SPD-Parteibüros in Suhl mit Steinen attackiert haben. Mehr könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, teilte eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN mit.