Die Stadt Treffurt hat inzwischen ein Spendenkonto eingerichtet. Es habe schon am Montag viele Hilfsangebote auch über die Landesgrenzen hinaus gegeben, sagte Bürgermeister Michael Reinz. Viele Menschen wollten den Wiederaufbau der Feuerwehr auch finanziell unterstützen. Dafür stellt die Stadt jetzt ihr Konto zur Verfügung. Für Spenden solle der Verwendungszweck "Feuerwehr Treffurt" angegeben werden.

Die unversehrt gebliebene Einsatzkleidung ist bereits im feuerwehrtechnischen Zentrum in Immelborn gereinigt worden und soll am Dienstag zurückgebracht werden. Diese war im Sozialtrakt untergebracht gewesen, der durch eine Brandmauer vom restlichen Gebäude getrennt war und so von den Feuerwehrleute gerettet werden konnte.