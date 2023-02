Bundeswehr Bad Salzunger Grenadiere gehen im Sommer nach Litauen in den Einsatz

Das Panzergrenadierbataillon 391 der Bundeswehr ist am Donnerstag in Breitungen/Werra zum Appell aufmarschiert. Der Ort ist Partnergemeinde einer Kompanie des in Bad Salzungen stationierten Bataillons. Bei dem Appel legten 125 Rekruten und Rekrutinnen ihr Gelöbnis auf die Bundesrepublik Deutschland ab. Außerdem wurde die Einheit für ihre Auslandseinsätze in den vergangenen Jahren geehrt. Der nächste Einsatz steht im Sommer an: Dann geht es für mehr als 100 Salzunger Grenadiere nach Litauen.