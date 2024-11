Wofür wird der Zensus durchgeführt? Das Bundesinnenministerium erklärt den Zensus so: "Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren? Um diese und andere Fragen zu beantworten, führt Deutschland alle zehn Jahre einen Zensus - auch Volkszählung genannt - durch. Im Rahmen des Zensus werden grundlegende Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland erhoben. Auf Basis der ermittelten Bevölkerungszahlen werden zum Beispiel die Wahlkreise eingeteilt und die Stimmenverteilung der Länder im Bundesrat festgelegt. Auch der Länderfinanzausgleich, die Berechnungen für EU-Fördermittel und die Verteilung von Steuermitteln beruhen auf den Zensusdaten."

Aus Sicht der Stadtverwaltung wurde beim Zensus unter anderem nicht berücksichtigt, dass im Jahr 2022 viele Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt ihren Wohnsitz hatten. Zudem seien die Daten in einem Zeitraum erhoben worden, in dem die Verwaltungen durch die Corona-Pandemie sehr stark beansprucht gewesen seien. Auch habe es damals ein Misstrauen gegenüber dem Staat gegeben. Dieses Umfeld habe es nicht leicht gemacht, Daten möglichst präzise zu erheben, so die Stadtverwaltung.