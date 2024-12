Dabei sieht Rosenstengel auch Vorzüge in der zentralen Unterbringung: Dort sei eine intensive Sozialbetreuung möglich, es gebe regelmäßige Behördentermine vor Ort, so dass die Asylbewerber nicht aufs Amt müssten. Für den Ankunftszeitraum, die ersten Monate, sei das durchaus gut. Anschließend hält auch der Kreisbeigeordnete die schnelle dezentrale Unterbringung in Wohnungen für wünschenswert. Warum es da klemmt?

Lieber in die Städte

Neben dem fehlenden Wohnraum führt der Rosenstengel auch die Wünsche der Flüchtlinge an, die es vor allem in Städte zieht. Der ländliche Raum sei für sie weniger attraktiv, weil er in den Herkunftsländern eher mit Rückständigkeit und Armut verbunden wurde, sagt Rosenstengel. Deshalb wollten sie vor allem nach Eisenach und Bad Salzungen - und nicht nach Vacha oder Hörselberg-Hainich. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Gerade das aber will Daniel Steffan erreichen. Ihm fehlt es im Wartburgkreis am politischen Willen, Flüchtlingen in kleineren Orten Wohnraum anzubieten. "Ich glaube, alle politischen Kräfte im Landkreis haben sich ganz gut damit arrangiert, dass sich das Thema Gemeinschaftsunterkunft in Gerstungen und Merkers ballt. Alle anderen heben die Hände, wenn es darum geht, mal eine Wohnung für Familien in Treffurt, Creuzburg oder Bad Liebenstein aufzutun."