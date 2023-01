Fotos und Screenshots aus anderem Verfahren könnten Angeklagten entlasten

Jetzt hat Mucha Fotos und Screenshots als Beweismittel in das Verfahren eingebracht, die seinen Mandanten entlasten sollen und fordert, die Bilder als Beweismittel in das Verfahren einzuführen. Er greift damit einen der wichtigsten Beweise der Anklage gegen seinen Mandanten an.

Muchas Grundlage ist etwas komplexer: Auf den Bildern ist der "dritte Mann" zu sehen, über den Johann G. aus Sicht der Ermittler mit Jannis R. sprechen soll. Sie zeigen Muchas Antrag zufolge eben jenen "Dritten" am Abend des 18. Oktober 2019 in einer Wohnung im Leipziger Süden. Die Bilder stammen vom Telefon des Mannes und sollen anhand der Metadaten zum Standort und der Zeit der Aufnahmen beweisen, dass der "dritte Mann" aus der Audioaufnahme am Abend des Angriffs auf das Bull’s Eye zwischen 22 und 23 Uhr in Leipzig war.