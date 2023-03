Jörg Pfannstiel, der in der Region drei Lebensmittelmärkte betreibt, hat sich als Fünfjähriger in den Saal verguckt. Er ging mit seiner Großmutter häufig an dem Haus vorbei. Eines Tages stand eine Tür offen und er durfte hineinschauen. "Da habe ich diese Decke gesehen und das hat mich geflasht", sagt er. Diese Decke, prächtig mit Stuck verziert, in gelb, grün, rosa und blau gestrichen, mit abgerundetem Übergang zu den Wänden. "Das hat mich mein Leben lang nicht losgelassen", sagt Pfannstiel. Deshalb hat er das Gasthaus vor zweieinhalb Jahren erworben, als es zum Verkauf stand.

Seither hat er mit Hilfe von einheimischen Firmen viel vorangebracht. Das Ergebnis präsentiert er nun Landrat Reinhard Krebs (CDU) und Bürgermeister Michael Brodführer (CDU). "Ein Schmuckstück, wirklich", sagt der Landrat erstaunt, als er in den Saal tritt. Denn es ist nicht nur "diese Decke": Der Saal hat eine Bühne, die einem Theater würdig wäre - mit zwei gemalten und einem echten Vorhang und einem Bühnenbild auf der Rückwand. Sie ist mit Stuck umrahmt. Oben sitzen musizierende Engel, in der Mitte eine Lyra.

Doch eine lange Theater- oder Tanzgeschichte hat der Saal nicht erlebt: "Durch die beiden Weltkriege ist es nicht so gekommen, wie sie gedacht haben", sagt Pfannstiel. Und in der DDR-Zeit wollten die damaligen Wirtsleute verhindern, dass der große Saal politisch genutzt wird. Deshalb hielten sie ihn geschlossen, nutzten ihn als Lager. Die einzigen, die rein regelmäßig hineindurften, waren Schweinaer Sportler, Radballer und Turner. Ihre Spuren sieht man noch im Holzboden: Pfannstiel deutet auf handtellergroße Metallplatten: "Dort war mal eine Reckstange verankert."

Allein hätte Jörg Pfannstiel die Sanierung nicht geschafft. Er hat seine Ersparnisse in die "Sonne" gesteckt, aber auch 50.000 Euro Fördermittel über das LEADER-Programm der EU bekommen. Den Stuck ließ er reinigen und ergänzen, Risse in den Wänden schließen, alles neu in den alten Farben streichen. Der mottenzerfressene Vorhang wurde kunstvoll neu zusammengesetzt. Die alten Fenster sind aufgearbeitet, für Wärme sorgen vier Düsen an der Rückwand, die Heißluft in den Raum blasen - produziert von einer Wärmepumpe. Es gibt neue Toiletten. Alles besorgten heimische Firmen. Der Saal wirkt alt, aber wie frisch gewaschen.