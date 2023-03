Mit einem Spiel- und Wissenspfad will die Wartburg-Stiftung künftig an die Eselstradition am Fuß der Burg erinnern. Unter dem Titel "Eselei" ist ein 300 Meter langer Parcours auf dem Weg von der früheren Eselstation in Richtung Burg geplant. Auf Eseln als Spielgeräte soll dann geklettert, geritten und geschaukelt werden können.