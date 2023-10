Bildrechte: dpa | Martin Schutt

Umwelt Streit um Salzabwasser: K+S und BUND einigen sich auf Vergleich

19. Oktober 2023, 13:34 Uhr

Der Düngemittelkonzern K+S will in Zukunft weniger Salzabwasser in die Werra leiten. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs nach langem Rechtsstreit zwischen dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und K+S.