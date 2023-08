Seit 1972 werden in der Untertagedeponie Herfa-Neurode gefährliche Abfälle eingelagert. Sie gilt als weltweit größte und älteste ihrer Art. Mindestens 3,5 Millionen Tonnen Sondermüll lagern Hunderte Meter unter der Erdoberfläche. Betrieben wird sie von der K+S-Gruppe. Das Bergbauunternehmen entsorgt derzeit einen Teil seiner salzigen Abwässer des hessisch-thüringischen Werks Werra in einem stillgelegten Bergwerk in Niedersachsen. Einen anderen Teil leitet es weiter in die Werra ein.