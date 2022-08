In Bulgarien gilt Fahren unter Alkohol ab 1,2 Promille als Straftat und es drohen nicht nur Punkte und Führerscheinentzug, sondern auch Geld- und Freiheitsstrafen: bis zu 1.000 Euro und bis zu drei Jahren Gefängnis. Doch im Gegensatz zu Deutschland darf der Alkohol- oder Drogentest verweigert werden. "Davon machen all jene Gebrauch, die ganz genau wissen, dass ein Test einen Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Promille im Blut nachweisen würde", berichtet der Rechtsanwalt Similian Stefanow, der auf Verkehrsdelikte spezialisiert ist. Aus seiner Praxis weiß er, dass in diesen Fällen sehr schnell eine außergerichtliche Einigung erzielt werden kann, so dass der alkoholisierte Fahrer straflos bleibt oder höchstens auf Bewährung verurteilt wird. "Aus solchen Menschen werden schnell Wiederholungstäter", stellt der Jurist resigniert fest. Er fordert, genau wie breite Teile der Bevölkerung, verpflichtende Tests. Das sieht auch die Staatsanwaltschaft so: "Sonst sind uns die Hände gebunden", sagt Staatsanwältin Jana Iwanowa.

Die erschreckenden Erkenntnisse aus vier Wochen massiver Verkehrskontrollen schafften es in Bulgarien sofort in die Schlagzeilen. Dabei herrscht für die bulgarischen Medien in diesem Sommer keineswegs "Saure-Gurken-Zeit": Das Land steckt in einer tiefen politischen Krise. Bulgarien wird gerade wieder von einem Interims-Kabinett und ohne Parlament regiert, und am 2. Oktober steht die vierte Parlamentswahl in nur anderthalb Jahren an. Und so wird die Forderung, Gesetzeslücken in der Straßenverkehrsordnung zu schließen, wohl unter die Räder kommen, bis das neue Parlament gewählt ist.