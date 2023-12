In der Adventszeit gehört eine Shoppingtour ins Ausland für viele Tschechen zur Tradition. Dieses Phänomen gab es schon im "real existierenden Sozialismus", wegen der vielen Reisebeschränkungen waren für die Bürger allerdings die Möglichkeiten begrenzt. Insbesondere die damalige DDR war vor den Feiertagen das Ziel vieler Einkaufstouristen jenseits der Grenze. Von dort holte man sich etwa Kakao, Eierlikör, Räucherkerzen, Wurstwaren und den Dresdner Christstollen.

Mittlerweile kaufen die Tschechen bei ihren Nachbarn in einem deutlich größeren Umfang ein, und zwar unabhängig von der Jahreszeit. Insbesondere die Supermärkte in Polen werden von tschechischen Kunden regelrecht im Sturm genommen. Was vor einigen Jahren mit dem Kauf von preiswerten Lebensmitteln und Kleidung begann und sich dann auf billigeren Sprit ausweitete, nahm in letzter Zeit enorme Dimensionen an. Gegenwärtig werden auch Möbel oder sogar ganze Küchen in Polen gekauft.

Die Flucht der Verbraucher ins benachbarte Ausland ist eine Konsequenz der hohen Inflation in Tschechien. Laut Eurostat lag letztere im Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 9,5 Prozent. Damit gehört das Land zu den Rekordhaltern innerhalb der Europäischen Union mit einer durchschnittlichen Inflation von 3,6 Prozent (in Deutschland lag die Teuerung bei 3 Prozent).

Nach einer Umfrage des Portals akcniceny.cz, das die Angebotsprospekte der wichtigsten Handelsketten veröffentlicht, kauft inzwischen jeder fünfte Tscheche in Polen ein. Auch bei den Banken macht sich der Trend bemerkbar: Die Anzahl von Kreditkartentransaktionen tschechischer Kunden in Polen ist in diesem Jahr um fast ein Drittel gestiegen. Die Preisunterschiede zwischen den beiden Ländern sind erheblich. Die Tageszeitung "Mladá fronta Dnes" hat im Oktober für einen Testeinkaufskorb in einer tschechischen Lidl-Filiale 700 Kronen ausgegeben, in einer polnischen Filiale der gleichen Kette waren nur 497 Kronen für dieselben Lebensmittel fällig, 29 Prozent weniger.

Wo Nachfrage besteht, gibt es auch ein entsprechendes Angebot. So bieten einige Reiseunternehmen spezielle Tagesfahrten mit Bussen zum Shoppen nach Polen an. Dazu gehört zum Beispiel die Firma Čebus aus Brünn – für 450 Kronen (umgerechnet 18,50 Euro) kann man eine Fahrt ins polnische Cieszyn buchen. Los geht es um 5 Uhr morgens, um 7:45 Uhr ist man nach einem Zwischenstopp in Olmütz am Ziel. Die Rückfahrt startet um 13:30 Uhr. Am meisten werden Güter eingekauft, die lange haltbar sind. Manche Kunden decken sich sogar für einen längeren Zeitraum, etwa einen Monat, ein. Wer im Grenzgebiet wohnt und es nicht zu weit hat, kauft dort auch vergängliche Ware wie Fleisch oder Wurstwaren.

"Für die Händler im Grenzgebiet wirkt sich dieser Einkaufstourismus in Richtung Polen negativ aus und führt zu Umsatzeinbußen. Sie können es sich nicht erlauben, die Waren zu vergleichbaren Konditionen wie die polnische Konkurrenz anzubieten. Sie haben wenig Spielraum, weil die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel in Tschechien bei 15 Prozent, in Polen jedoch derzeit bei 0 Prozent liegt. Schon dieser Unterschied stellt einen Wettbewerbsnachteil dar", beklagt sich der Präsident des tschechischen Handelsverbands, Tomáš Prouza, im Gespräch mit dem MDR.

Jan Bureš, Volkswirt beim Finanzunternehmen Patria, bestreitet aber, dass der grenzüberschreitende Einkaufstourismus allzu große Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft Tschechiens hat. "Ich glaube, dass das zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine große Belastung für die tschechische Wirtschaft darstellt. Vom grenzüberschreitenden Einkaufstourismus sind in erster Linie die Grenzregionen betroffen, wo es wegen der kurzen Anfahrt auch Sinn ergibt. Bei größeren Entfernungen muss man die Fahrtkosten noch einrechnen, so dass es dann möglicherweise keinen Sinn mehr ergibt, zum Einkaufen nach Polen oder Deutschland zu fahren", sagt er dem MDR.

Gewissensbisse, dass sie ihr Geld im Ausland lassen, müssen die Tschechen allerdings nicht haben, denn selbst der "Landesvater", Premierminister Petr Fiala, ging kürzlich im Ausland auf Einkaufstour und hielt dies als "Feldversuch" auf Video fest. Anlässlich eines Besuches in Cheb, unweit der Grenze zu Bayern und Sachsen, fuhr er ins bayrische Waldsassen und kaufte dort Lebensmittel ein: Butter, Brot, Milch, Ketchup, Nutella und Schokolade. Produkte derselben Marken kaufte er dann auch in einem tschechischen Geschäft und machte einen Vergleich. Das Ergebnis: In Tschechien hat er etwa 60 Kronen (umgerechnet 2,47 Euro) mehr als in Deutschland bezahlt. Die Handelsketten konfrontierte er dann mit der unangenehmen Frage, warum sie in Tschechien zu höheren Preisen als im benachbarten Deutschland verkaufen. Besonders kritisch äußerte sich der Regierungschef zum Butterpreis, der in seinem tschechischen Einkaufskorb fast um ein Drittel teurer war als in Deutschland.