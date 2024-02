Grund für die billige Konkurrenz aus der Ukraine ist die Aufhebung von Einfuhrbeschränkungen und die Abschaffung von Zöllen durch die EU nach der russischen Invasion. Eigentlich geschah das, um ukrainisches Getreide schnell auf den Weltmarkt zu bringen und so die kriegsgeplagte ukrainische Wirtschaft zu unterstützen. Doch auf der Durchreise landet viel vom Weizen, dem Mais und den Sonnenblumenkernen auch in Osteuropa. Wie viel ukrainisches Getreide bisher in Bulgarien und den anderen Nachbarländern der Ukraine verkauft wurde, ist schwer nachzuvollziehen, denn die Verkäufe innerhalb der EU werden nicht statistisch erfasst.

Dass die ukrainischen Landwirte gegenüber den bulgarischen Kollegen, insbesondere den Getreidebauern, Marktvorteile haben, lässt sich auch nicht von heute auf morgen ändern. Denn die Hauptursache für die höheren Preise der bulgarischen Produkte liegt in der EU-Mitgliedschaft, genauer in den unterschiedlichen Standards bei der Produktion. So dürfen die bulgarischen Bauern etwa nur umweltfreundlichen Dünger verwenden, durch den der Gehalt von Schadstoffen wie Phosphor, Stickstoff und Nitraten im Grundwasser verringert wird. Das ist allerdings teurer als konventionell zu düngen, wie es in der Ukraine möglich ist.

Wären es Ziegel oder Sand, würde ich sie einlagern und auf bessere Zeiten warten. Die Kühe werden aber heute gemolken und die Milch muss heute verkauft werden. Dimiter Nedew | Bulgarischer Milchbauer

Abseits der hohen Kosten, die mit den EU-Standards zusammenhängen, weist Getreidebauer Ilija Prodanow noch auf einen weiteren Punkt hin: "Unsere Produktion hat sich seit Kriegsbeginn deutlich verteuert, weil auch die Preise für Düngemittel, Agrardiesel und Strom enorm gestiegen sind." Aber es sind nicht nur die Getreidebauern, sondern auch die Viehzüchter, die unter den gestiegenen Futterpreisen ächzen. "Wären es Ziegel oder Sand, würde ich sie einlagern und auf bessere Zeiten warten. Die Kühe werden aber heute gemolken und die Milch muss heute verkauft werden", stellt der Milchbauer Dimiter Nedew resigniert fest.

Angesichts der Bauernproteste sucht die Europäische Kommission derzeit unter anderem nach Wegen, wie sie die EU-Nachbarstaaten der Ukraine entlasten kann. So hat die EU Mitte 2023 fünf osteuropäischen Nachbarstaaten der Ukraine erlaubt, Einfuhrbeschränkungen zu verhängen, weil die Landwirte die Konkurrenz günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine fürchten. Bulgarien war lange zurückhaltend mit der Ukraine-Unterstützung. Nachdem im Sommer aber die neue prowestliche Regierung in Sofia ans Ruder kam, ließ sie den fünfmonatigen Importstopp im September auslaufen und erneuerte ihn im Gegensatz zu Polen und Ungarn auch nicht.

Bildrechte: dpa

Dagegen haben die bulgarischen Landwirte bereits im vergangenen Herbst einmal protestiert. Das Ergebnis zeigt sich jetzt: Bulgarien dringt zusammen mit Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei darauf, Zölle und Kontingente für ukrainische Getreideimporte einzuführen. Brüssel solle Maßnahmen einleiten, "die die Märkte der an die Ukraine angrenzenden Mitgliedstaaten schützen und ihnen gleichzeitig helfen, ihr Exportpotenzial voll auszuschöpfen", so ihre Forderung in einem Brief an die EU-Kommission.

Parallel dazu diskutiert man in Bulgarien, was auf nationaler Ebene getan werden kann. "Wir haben drei Forderungen an die Regierung gestellt und warten ihre Reaktion ab, bevor wir wieder zum landesweiten Protest aufrufen", gab Ilija Prodanow, Vorsitzender des Verbands der Getreidebauern kürzlich nach Verhandlungen mit Regierungsvertretern bekannt. Neben anderen Sorgen gehe es den Getreidebauern vor allem um eine Entschädigung für die Verluste durch die billigen Importe aus der Ukraine. Im bulgarischen Staatsbudget seien jedoch aktuell keine zusätzlichen Mittel für die Unterstützung der Landwirte vorgesehen, so die Vorsitzende der bulgarischen Agrarkammer Swetlana Bojanowa. Lediglich in einem Nachtragshaushalt könnten sie eingeplant werden.