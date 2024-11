Obwohl die kasachische Regierung Maßnahmen ergriffen hat, um den Opfern der sowjetischen Kernwaffentests zu helfen, bleibt die Unterstützung oft unzureichend. So sieht das Gesetz von 1992 zur Anerkennung von Opfern der Atomwaffentests vor, dass nur Personen, die zwischen 1949 und 1990 in der Region lebten, als Geschädigte anerkannt werden. Später geborene Menschen werden nicht berücksichtigt.

Die Geschädigten haben einen speziellen Ausweis, der ihnen gewisse Vergünstigungen gewährt, etwa eine Einmalzahlung, deren Höhe von der Anzahl der Jahre abhängig ist, die eine Person in den kontaminierten Gebieten gelebt hat. Die Bemessungsgrundlage für diese Leistung war an den Mindestlohn in Kasachstan gekoppelt, wurde aber mit der Zeit herabgesetzt. Bildrechte: Bennet Rietdorf / Mitteldeutscher Rundfunk

Ein zentrales Problem des Gesetzes ist die unklare Klassifizierung der Opfer, die zu Ungerechtigkeiten führt. Während das Leiden einiger Überlebender anerkannt wird, erhalten andere, deren Umstände vom Gesetz nicht erfasst sind, keine Unterstützung, berichtet die Gründerin von "Komitee Polygon 21", Maira Abenowa. Als besonders ungerecht wird beispielsweise empfunden, dass Überlebende, die aus einer verstrahlten Region um das Polygon wegziehen, meist ihre Ansprüche verlieren.

Außerdem betonen Betroffene in den Gesprächen, dass die Unterstützung angesichts hoher medizinischer Kosten nicht ausreichend sei und über die Jahre die monatliche Kompensationszahlung, aktuell umgerechnet 10 Euro, kontinuierlich gesenkt wurde. "Es gibt uns das Gefühl, dass wir vernachlässigt werden", so einer der Überlebenden.

Bis heute will die Mehrheit der Menschen in Semey das, was passiert ist, nicht hinterfragen. "Sie beten einfach, dass sie nicht von den Folgen der Tests betroffen sind. Sie trauen sich nicht zu fragen, wer ihnen dieses Leid zugefügt hat", erklärt Kurman Ajmukhanbetow, ein Künstler und Überlebender der Atomwaffentests. Bildrechte: Bennet Rietdorf / Mitteldeutscher Rundfunk

Zwei zentrale Faktoren spielen dabei eine entscheidende Rolle. Zum einen standen nach dem Zerfall der Sowjetunion ökonomische Fragen im Vordergrund. In den 1990ern hatten die Menschen wenig und mussten regelrecht ums Überleben kämpfen. Diese Notlage führte dazu, dass viele die verheerenden Auswirkungen der Tests ignorierten, in der Hoffnung, dass sie selbst nicht betroffen seien. So stahlen viele Menschen verstrahltes Metall vom Testgelände, um es gewinnbringend zu verkaufen.

Zum anderen, so Ajmukhanbetow, sind ehemalige Sowjetbürger nicht gewohnt, kritische Fragen an die Politik zu stellen. Dies könne für Menschen aus dem demokratischen Westen schwer zu verstehen sein: "Wir hatten nicht das Recht, Dinge zu hinterfragen, die unsere Regierung so festgelegt hat."

Abenowa, die Gründerin von Polygon 21, gibt sich aber hoffnungsvoll: "Die Zivilgesellschaft war in den letzten 30 Jahren nicht aktiv genug. Aber jetzt übernehmen wir die Verantwortung für uns und unsere Kinder. Wir haben lange geschwiegen, weil wir Angst hatten. Angst vor den Behörden, Angst, dass niemand uns glauben würde. Viele dachten, es sei besser, die Vergangenheit zu vergessen."

Die Angst habe dazu geführt, dass die Stimmen der Betroffenen lange Zeit ungehört geblieben seien, so Abenowa. Denn die weit verbreitete Stigmatisierung der strahlungsbedingten Erkrankungen, die sich u.a. in abwertenden Bezeichnungen niederschlägt, und die mögliche Ausgrenzung durch andere Kasachen hält viele Betroffene davon ab, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Bildrechte: Bennet Rietdorf / Mitteldeutscher Rundfunk

Trotz der Herausforderungen kämpfen die Überlebenden der Atomwaffentests in Semey um Anerkennung und angemessene Unterstützung. "Wir fordern, dass die medizinische Versorgung verbessert und ein Zukunftsplan für unsere Region umgesetzt wird", sagt Abenowa. Und es scheint sich etwas zu bewegen: Mitte des Jahres fand ein erstes Treffen einer Regierungskommission mit Überlebenden statt.

Zukünftig sollen internationale Organisationen und Fachleute in die Entwicklung neuer Maßnahmen rund um das ehemalige Testgebiet einbezogen werden. So besteht trotz vieler Schicksalsschläge auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft. "Wir sind mehr als nur Opfer. Wir sind Überlebende. Und wir werden nicht schweigen", betont Abenowa mit einem gewissen Stolz in der Stimme.