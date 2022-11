Fußball statt Haushaltsdebatte? Im kroatischen Parlament fiel die Antwort darauf am 23. November deutlich aus. Man legte eine Sitzungspause ein, um das erste Spiel der Nationalelf in Katar schauen zu können. Auch der Bildungsminister erklärte kurz zuvor, man solle sich in den Schulen absprechen, ob man UWM-nterricht abhalten oder das erste Spiel verfolgen wolle. Die Diskussion über den Sinn und Unsinn von solchem Fußball-Patriotismus hatte begonnen.

"Vatreni" – die "Feurigen" werden Mannschaftskapitän Luka Modrić und sein Team in Kroatien auch gern genannt. Noch sind sie Vizeweltmeister. Wohl alle in Kroatien erinnern sich, mit welchem Freudentaumel die Nationalelf 2018 bei ihrer Rückkehr von der WM emfpangen wurde, auch von Kroatinnen und Kroaten, die sich sonst wenig aus Fußball oder Nationalstolz machen.

Beim ersten Spiel der WM 2022 gegen Marokko erfüllten sich die hohen Erwartungen an das kroatische Team allerdings nicht. Es endete 0:0 in einem Stadion, in dem deutlich weniger kroatische Fans als bei früheren Weltmeisterschaften auf den Rängen saßen. Dafür, so kroatische Medien, hätte eine kroatische Fangruppe mit ihrem Wüsten-Look in Katar schon Tage zuvor "gewonnen": Beduinenkleider, Tücher auf dem Kopf, Sonnenbrillen. Selbst das rotweiße Karomuster des kroatischen Wappens fehlte nicht auf den knöchellangen weißen Gewändern der Fans. Auch eine wohl 200 Meter lange und 100 Kilogramm schwere kroatische Flagge war auf den Straßen Dohas dieser Tage schon zu sehen. Um sie zu entrollen sind offenbar genügend kroatische Fans angereist.