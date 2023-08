Müssen als Wahlkampf-Schreckgespenst herhalten: Flüchtlinge an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire Nach Angaben des Arbeitsministeriums kletterte die Zahl der erteilten Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Ausländer schon 2021 auf das Rekordhoch von mehr als einer halben Million. 2022 wurden weitere 365.000 Arbeitserlaubnisse erteilt. Nur 85.000 davon gingen an Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Löwenanteil davon, etwa 280.000 Stück, gingen an Neuankömmlinge aus anderen, vor allem nichteuropäischen Ländern – darunter mehr als 130.000 an Menschen aus islamisch geprägten Staaten, also genau aus jenen Ländern, die die Regierungspropaganda als besonders gefährlich hinstellt. Seit dem Regierungsantritt der PiS im Jahr 2015 hat sich die Zahl der erteilten Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Ausländer sage und schreibe um das 40-fache erhöht. Die meisten Gastarbeiter kamen aus Indien, Bangladesch, Usbekistan, Georgien, Philippinen, Nepal und Turkmenistan. Auch die Zahl der Afrikaner geht bereits in die Tausende.

Vom Arbeitskräftemangel ist auch PKN Orlen, der größte Petrochemie-Konzern Polens, betroffen. Der staatliche Riese baut gerade sein Werk in der Nähe von Płock aus, die Investition ist fast drei Milliarden Euro wert. Im Olefin-III-Komplex sollen künftig Petrochemikalien produziert werden, die u.a. zur Herstellung von Reinigungs- und Medizinprodukten dienen. Mehr als 3.000 Menschen arbeiten bereits auf der Baustelle. In der Hochphase in etwa einem Jahr sollen es zwischen 10.000 und 13.000 sein, davon ca. 6.000 aus Asien und dem Nahen Osten. Auf acht Hektar Fläche wurde bereits eine riesige Containerstadt für mehrere Tausend Arbeiter errichtet.

Das Beispiel von PKN Orlen beweist, dass sich die Regierungspartei der demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen bewusst ist und entgegen ihrer einwanderungsfeindlichen Rhetorik versucht, das Problem mit Hilfe von ausländischen Arbeitskräften zu lösen. Doch die Gesellschaft bekommt dieses Paradox sehr wohl mit und ist etwas verwirrt.

Immer mehr dunkelhäutige Menschen sind im Straßenbild und auch im Kundenservice von Unternehmen zu sehen. Für die Polen werden sie – auch in Kleinstädten – allmählich zu einer Selbstverständlichkeit. Trotz ihrer gestiegenen Zahl hat die Kriminalität nicht zugenommen und die Kirchen werden nicht von Muslimen angegriffen, wie es die PiS-Propaganda die Menschen glauben machen wollte. Aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag des Portals OKO.press geht hervor, dass nur 27 Prozent der PiS-Wähler Angst vor Migranten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten haben, bei der übrigen Bevölkerung sind es sogar nur sechs Prozent.

Versucht mit migrantenfeindlicher Rhetorik zu punkten: PiS-Chef Jarosław Kaczyński Bildrechte: IMAGO/NurPhoto Dazu hat auch der Ukraine-Krieg beigetragen, denn dadurch wurden polnische Bürger mit dem bisher abstrakten Begriff "Flüchtlinge" erstmalig sehr direkt und massenhaft konfrontiert. Das hat ihre Haltung gegenüber allen, auch dunkelhäutigen Ausländern, ein Stück weit geändert. Und so ist es fraglich, ob die ausländerfeindliche Rhetorik der PiS diesmal zum Wahlsieg verhelfen wird.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass die flüchtlingsfeindlichen Botschaften 2015 den Ausschlag zugunsten der PiS gegeben haben. Aber wir haben uns als Gesellschaft seither verändert. Wir befinden uns in einer anderen geopolitischen Situation und in einem anderen Entwicklungsstadium nach der Welle der Solidarität mit ukrainischen Frauen und Männern, die vor dem Krieg geflohen sind. Die Polen haben ein viel besseres und greifbareres Verständnis dafür, was Krieg, Konflikt und das Leid von Erwachsenen und Kindern bedeuten", glaubt die Soziologin Karolina Podgórska von der Universität Lublin. Die altbewährte Methode der PiS, zuerst Feindbilder und Gefahren heraufzubeschwören und sich dann als "Beschützer" zu positionieren, könnte diesmal also wirkungslos bleiben.