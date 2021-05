Für Sergej Poljanzew begann sein persönliches Drama mit einer auf den ersten Blick angenehmen Überraschung. Vor einigen Tagen bekam der Zugführer der Moskauer Metro einen Anruf von seinem direkten Vorgesetzten: er könne morgen einen Tag frei nehmen. Tags darauf meldete sich zudem der Leiter seines Metro-Depots: Poljanzew solle am nächsten Tag in sein Büro kommen.

Teilnehmer der Proteste für eine Freilassung des Oppositionellen Alexej Nawalny im April erleiden nun Repressionen am Arbeitsplatz, bis hin zur Kündigung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Ich sollte für irgendwas ausgezeichnet werden", erinnert sich der Zugführer. Tatsächlich hatten Poljanzews Vorgesetzte jedoch anderes im Sinn. Denn als er am nächsten Tag bei der Arbeit erschien, waren seine Entlassungspapiere bereits vorbereitet. Der vermeintliche freie Tag wurde Poljanzew als Fehltag angerechnet. "Ich war fassungslos, dass sie zu so etwas im Stande gewesen sind. Meine Chefs waren doch auch mal Zugführer. Für mich ist das ein schwerer Schlag."

Den tatsächlichen Grund für seine Entlassung erfuhr Poljanzew nicht von seinem Arbeitgeber, sondern von Kollegen. Schon seit Tagen brodelt in den Mitarbeiter-Chats die Gerüchteküche. Der Metrobetrieb der Hauptstadt würde Angestellte zur Kündigung drängen, die mit dem Oppositionellen Alexej Nawalny sympathisieren und sich an den Protesten seiner Unterstützer im April beteiligt haben, hieß es.

Bei Kirill Kornuschok, der ebenfalls als Zugführer bei der Moskauer Metro arbeitete, waren die Chefs deutlicher. "Sie haben sich fast ein wenig wie Geheimdienstler aufgespielt", erinnert sich Kornuschok an sein letztes Gespräch mit den Chefs unmittelbar vor seiner Entlassung: "Sie fragten, ob ich meine Familie liebe und ob ich mir bewusst sei, dass ich Extremisten unterstütze." Auch bei ihm diente ein vermeintlicher Fehltag als formeller Vorwand für die Trennung.

Kornuschok und Poljanzew sind zwei von gleich mehreren Dutzend Angestellten der Moskauer Transportbetriebe, die Opfer der bislang wohl größten Säuberungsaktionen in staatlichen Betrieben Russlands geworden sind. Beide hatten sich im Frühjahr auf einer Webseite des Oppositionellen Alexej Nawalny registriert.

Dessen Team wollte dort 500.000 Unterstützer für eine Großdemo sammeln. Für die Anmeldung reichte eine E-Mail-Adresse aus. Das Problem: Die Daten wurden offenbar von einem Spitzel an die Behörden weitergereicht. Dies bestätigten im April Mitstreiter von Nawalny. Diese Daten werden nun von den Behörden benutzt, um Nawalny-Anhänger unter den Angestellten staatlicher Betriebe unter Druck zu setzen.

Nur die wenigsten Betroffenen haben sich nach eigener Aussage auch tatsächlich an den Demos im April beteiligt. Der regierungskritische Sender "TV Rain" berichtete, dass in den geleakten Nawalny-Datensätzen bis zu 150 Mitarbeiter der Moskauer Metro registriert sein könnten. Zudem seien auch Mitarbeiter von Tochterunternehmen betroffen. So hatte bereits im April eine Ingenieurin eines Reparaturwerks der Moskauer Verkehrsbetriebe ihre fristlose Kündigung öffentlich gemacht. Auch sie hatte sich zuvor auf Nawalnys Seite registriert.