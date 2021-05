Russisches Onlinemedium auf die Liste "ausländische Agenten" gesetzt

Ein wahrer Paukenschlag folgte dann vor wenigen Tagen, als "Meduza", Russlands größtes Onlinemedium, dessen Redaktion im lettischen Riga sitzt, vom Justizministerium in das Register der "ausländischen Agenten" aufgenommen wurde. Einen entsprechenden Hinweis müssen die Journalisten nun jeder "Meduza"-Publikation in großen Lettern voranstellen. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Bereits wenige Tage später musste die Redaktion einen Spendenaufruf veröffentlichen, weil sich die meisten russischen Anzeigenkunden von dem Portal abgewendet hatten. Sie fürchteten, ihrerseits ins Visier des Justizministeriums zu geraten. "Für viele Werbekunden sind wir toxisch geworden", heißt es in einer Stellungnahme der Redaktion. "Wir hatten ein stabiles Geschäft. Das gibt es nun nicht mehr."

Auch andere Medien, etwa das Portal "PASMI", das sich auf Berichte über Korruption von staatlichen Beamten spezialisiert hat, landeten zur gleichen Zeit in dem berüchtigten Register. Konkrete Gründe für diesen Schritt nennen die Behörden so gut wie nie. Laut Gesetz reicht bereits eine Überweisung aus dem Ausland an russische Organisationen oder Privatpersonen, um sie als "ausländische Agenten" zu brandmarken.

TV-Sender von der Polizei gestürmt

Doch die Machthaber haben auch die Gesetze für Medienhäuser immer weiter verschärft. So dürfen Medien nicht mehr über Protestdemonstrationen berichten, wenn diese keine behördliche Genehmigung besitzen. Andernfalls können sie als Mitorganisatoren zur Rechenschaft gezogen werden. Erst vor wenigen Wochen wurde etwa ein Studio des unabhängigen TV-Senders "Doschd" von der Polizei gestürmt, weil die Journalisten eine nicht genehmigte Demonstration im Stadtzentrum von Moskau gefilmt hatten. Demonstration gegen die Inhaftierung Alexei Nawalnys im April in Moskau Bildrechte: dpa

Codes für Russlands Journalisten

Auch die Regeln für Journalisten, die von Protestkundgebungen berichten wollen, wurden sukzessive verschärft. Mittlerweile müssen sich Journalisten an strenge Vorgaben halten, wenn sie bei Demonstrationen einer Festnahme entgehen wollen. So reicht es schon lange nicht mehr, einen Presseausweis vorweisen zu können. Wer von einer Demonstration berichten möchte, benötigt den Auftrag einer Redaktion. Außerdem müssen sich Pressevertreter durch Signalwesten und sichtbar getragene Presseschilder zu erkennen geben. Und das Regelwerk dürfte demnächst noch strenger werden. So plant etwa die Stadtregierung von Sankt Petersburg, spezielle Codes für Journalisten einzuführen, die als eine Art Akkreditierung im Vorfeld der Veranstaltung vergeben werden können. Kritiker sehen darin einen Versuch, regierungskritische Journalisten von der Berichterstattung auszuschließen.

Arbeit der russischen Presse wird immer schwieriger

Doch auch Journalisten, die sich an sämtliche Regeln halten, gehen bei ihrer Arbeit stets ein Risiko ein. So haben nach den jüngsten Demonstrationen Mitte April sechs Moskauer Journalisten Besuch von der Polizei bekommen. Angeblich hätten Überwachungskameras ihre Gesichter auf den Kundgebungen erfasst. Die Journalisten wurden aufgefordert, Aufträge von Redaktionen vorzulegen. Besonders absurd war das Vorgehen der Polizei im Fall des Journalisten Sergej Stepanow, der für den finnischen Sender "IRR-TV" arbeitet. Wenige Tage nach der Demonstration wurde Stepanow zu 30 Tagen Hausarrest verurteilt, obwohl er sich während der Demonstration an die Regeln gehalten hatte und auch einen schriftlichen Redaktionsauftrag vorweisen konnte. Vor Gericht präsentierten die Behörden jedoch Bilder einer Überwachungskamera, auf denen Stepanows Presseschild für einen Augenblick nicht zu sehen war.