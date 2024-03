Ukraine-News EU fördert Munitionsproduktion von Rheinmetall

Der Rüstungskonzern Rheinmetall bekommt für die Ausweitung seiner Munitionsproduktion Fördergeld von der Europäischen Union. Wie der Düsseldorfer Konzern mitteilte, erhält er insgesamt 130 Millionen Euro. Die Mittel würden in sechs Projekte der Rheinmetall-Tochtergesellschaften in Deutschland, Ungarn, Rumänien und Spanien fließen. Die Mittel stammten aus dem rund 500 Millionen Euro schweren EU-Topf des Act of Support in Ammunition Production.