Ein Blick in die Statistik zeigt schnell die Hauptursache für den Lehrermangel in Ungarn – schlechte Bezahlung. Die Gehälter der ungarischen Lehrer liegen bei etwa 60 Prozent des Durchschnittsgehalts von Hochschulabsolventen – deutlich unter dem OECD- und unter dem EU22-Durchschnitt (90 Prozent). Eine ungarische Lehrkraft verdient im Schnitt etwa 400.000 Forint (970 Euro), jedoch liegen die Gehälter der Berufseinsteiger deutlich darunter, bei etwa 500 Euro, und steigen in den ersten anderthalb Jahrzehnten einer Pädagogenkarriere kaum. Dass der Beruf für junge Hochschulabsolventen unattraktiv ist, belegen auch die Zahlen: Fast die Hälfte der Lehrer in Ungarn ist über 50 Jahre alt – 2019 lag der Anteil bei 45 Prozent.

Ungarns Lehrern platzt Geduldskragen

Viele graue Köpfe unter den Demonstranten: Ungarns Lehrer sind im europäischen Vergleich überdurchschnittlich alt, junge Menschen interessieren sich kaum für den Beruf. Bildrechte: Morgan Hagara Am 23. Oktober, dem Jahrestag des ungarischen Aufstands von 1956 und deshalb Nationalfeiertag, demonstrierten in der ungarischen Hauptstadt Zehntausende für ein Reform des Bildungswesens. Die Demo wurde von der Schülerbewegung ADOM (Bewegung für eine alternative, schülerzentrische Bildung) und von der Demokratischen Gewerkschaft der Pädagogen organisiert. Schülerorganisationen und Lehrergewerkschaften sowie zahlreiche Zivilorganisationen hatten sich auf neun Hauptforderungen geeinigt. Die Gehalterhöhung ist nur eine davon. Außerdem wird eine geringere Arbeitsbelastung für Schüler und Lehrer, mehr Freiheiten im Beruf, die Wiederherstellung des Streikrechts für Lehrer, das die Regierung eingeschränkt hat, und ein eigenständiges Bildungsministerium, das seit 2010 nicht mehr existiert, gefordert.

"Die Lehrer verlassen den Beruf, weil man seinen Lebensunterhalt dort nicht verdienen kann – das ist einfach eine Frage der Mathematik. Es gibt keine Lehrer" – so Csilla, Gymnasiallehrerin aus Budapest, die an der Demonstration teilnahm. Doch sie hält auch die anderen Forderungen für ebenso wichtig: "Ein Problem ist es, dass das hohe Pensum die Kinder überfordert. Das halte ich nicht für gesund. Bei so einem Lehrplan kann man solche Fähigkeiten wie Kreativität nicht entwickeln. Für Projektarbeit, Diskussionen, Debatten – also für alles, was nicht die Vermittlung von reinem Faktenwissen ist – haben wir gar keine Zeit. Die Texte in den Lehrbüchern sind immer knapper gehalten, mit immer weniger Erklärungen. Sie sind für die Kinder immer weniger verständlich", so die Pädagogin.

Staat will volle Kontrolle über die Schulen